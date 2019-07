Apanhados 70 roubos simulados em Odivelas e Loures

A PSP já desmascarou, em Odivelas e Loures, desde o início de 2018, 70 casos de simulação de roubos violentos de telemóveis, em que as falsas vítimas procuravam com esse esquema ficar com o dinheiro do seguro.Só em junho foram identificados cinco casos, foi esta segunda-feira anunciado.Tratam-se de modelos topo de gama, com seguros por vezes "acima dos 1000 euros".Especialistas da PSP detetaram contradições nas queixas, levando os denunciantes a admitir a falsidade das queixas.Num caso, a mesma pessoa chegou a fazer duas queixas falsas.