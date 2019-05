Apanhados 760 mil euros a traficantes de droga

Droga apreendida em 2018

As polícias apreenderam no ano passado, em numerário, 760 mil euros a traficantes de droga, um aumento de 26,5% em relação a 2017, revela o relatório anual de combate ao tráfico de estupefacientes em Portugal, compilado e divulgado pela Polícia Judiciária. Foram também apanhadas mais viaturas, mas baixou o número de armas apreendidas.De acordo com o relatório, a que oteve acesso - que junta números de todas as polícias menos da PSP, que tem um diferendo com a PJ sobre a redundância de relatórios -, foram apreendidos 5538 quilos de cocaína, o dobro do ano anterior - o que fez disparar o preço desta droga.Foram detidas 560 pessoas por tráfico dessa droga - a maioria entre os 21 e os 29 anos, e 82% homens -, mais 107 que em 2017. Quase 69% dos detidos por tráfico de cocaína são portugueses, seguindo-se os brasileiros (9,7%) e cabo-verdianos.Já quanto ao haxixe, registou-se um "decréscimo acentuado, passando de 14 467 kg para 4119 kg, menos 71,52%".A Polícia Judiciária sublinha, no entanto, que em 2017 foram apanhadas 10,6 toneladas numa só apreensão - o que fez então inflacionar os valores.O tráfico de haxixe fez, em 2018, um total de 1445 detidos, mais cinco que em 2017. E também com esta droga a faixa etária com mais detidos é entre os 21 e os 29 anos: 91% são homens e 89% portugueses, seguindo-se naturais de Cabo Verde, Brasil e Espanha.No ano passado foram apreendidos 27 quilos de heroína, uma subida de 71,42% dos pouco mais de 15 kg do ano anterior.A Autoridade Tributária foi quem mais heroína apreendeu. Foram detidos 250 traficantes, mais 28 que em 2017, contrariando uma tendência de descida que vinha de 2015. Metade dos detidos tem mais de 40 anos e 85 % são portugueses.Em 2018 foram apreendidas 196 mil pastilhas de ecstasy, mais que nos quatro anos anteriores todos juntos.O duplicar da cocaína apreendida - para o número mais elevado em 5 anos - fez o ano passado disparar o preço médio do grama de cocaína ao consumidor: passou dos 52,24 € (2017) para os 75,99 €, revela o relatório da PJ.O preço médio do grama de haxixe foi de 2,66 €. Em 2017 esse valor foi de 2,72€. Quanto ao valor do grama de heroína, passou de 32,50 para 28,05 €. Os valores são obtidos, nas apreensões, junto dos traficantes.A maior parte das apreensões de heroína ocorreram na via terrestre. No entanto, em apenas 6 casos de transporte por avião foram apanhados 21 quilos - 79,5% do total da heroína.Nas operações de tráfico de cocaína e haxixe, a via marítima continua a ser a preferencial para o transporte de grandes quantidades de droga.A PJ assume que, em 2018, foram realizadas 26 entregas controladas de droga (as autoridades estavam a seguir traficantes e droga). Portugal detetou 14 dessas situações."O não envio dos formulários por parte da PSP condiciona também a elaboração deste relatório", lamenta a PJ.A PJ ajudou esta semana a polícia espanhola a deter cinco pessoas e intercetar um barco de pesca com 1 500 quilos de cocaína, ao largo das Canárias.