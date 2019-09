Apanhados a assaltar rulote em Santa Maria da Feira

A GNR de Santa Maria da Feira deteve dois homens, de 26 e 54 anos, na passada quinta-feira, por furto qualificado numa rulote de venda de comida.Tudo começou quando uma patrulha detetou um dos homens, no lugar de passageiro de um carro, na posse de uma seringa e outros objetos relacionados com consumo de droga.Depois, os guardas verificaram que o mesmo veículo - com matrículas falsas - tinha sido furtado. Finalmente, viram o segundo suspeito a sair de uma rulote que tinha acabado de assaltar, estando na posse de uma televisão, caixa registadora e diversas bebidas alcoólicas.