Uma noite de diversão no Bairro Alto terminou com dois homens esfaqueados na estação de Santos, em Lisboa. Um deles foi atingido com vários golpes e atirado para a linha do comboio quando já estava inconsciente. Valeram-lhe os amigos que o resgataram segundos antes de passar uma composição. Esteve uma semana em estado crítico no hospital, mas sobreviveu.