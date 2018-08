Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apanhados pela ASAE em jogo ilegal

Foram apreendidos 3466 euros em dinheiro e outros materiais em estabelecimento comercial do Cartaxo.

Por L.O. | 09:00

A ASAE, em conjunto com a PSP, deteve um homem e uma mulher, de 36 e 37 anos, no Cartaxo, por prática de jogo ilícito num estabelecimento comercial do Cartaxo. O proprietário do estabelecimento foi também constituído arguido.



Foram apreendidas duas impressoras portáteis, cinco telemóveis, três tablets utilizados para jogos de fortuna e azar, material informático e 3466 euros em dinheiro. A ASAE fiscalizou mais estabelecimentos comerciais do Cartaxo.