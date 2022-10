"Estava à espera que desse uns trocozitos": Rui Pinto admirado com falta de donativos para o blog 'Football Leaks'

Em relação à tentativa de extorção, o 'pirata informático' revela que "não tinha a consciência de que aquilo poderia terminar num crime de extorsão na forma tentada. Agora tenho consciência disso".







Em causa estão suspeitas que ficaram de fora do processo principal: o ataque ao Benfica e ao FC Porto, mas também o acesso a emails de magistrados, juízes, advogados e responsáveis da Autoridade Tributária.



A defesa de Rui Pinto pediu o afastamento da magistrada, mas o pedido foi negado. A queixa deu entrada no Tribunal Europeia dos Direitos do Homem (TEDH). Em causa está a reunião entre a procuradora e os inspetores da Polícia Judiciária após o início do julgamento do caso ‘Football Leaks’ para "afinar a estratégia" de inquirição com os investigadores.





Ao minuto Atualizado a 24 de out de 2022 | 12:06

11:26 | 24/10 Rui Pinto acusa PJ de fazer negócio com a Doyen "Tive conhecimento disto há pouco tempo, que um elemento da PJ fez um negócio com Nélio Lucas. Foi uma troca de informações. Nélio entregava o relatório [feito pela empresa de segurança da Doyen] e a PJ entregava a Nélio o meu nome. O nome do suspeito. A 26 de novembro de 2015 a PJ entregou a Nélio o meu nome, colocando a minha vida em risco". Rui Pinto acusou PJ de fazer negócio com a Doyen.



Rui Pinto disse ainda que a Doyen "na posse dessa informação contactaram um escritório de advogados para junto de um funcionário judicial conseguirem mais pormenores. Tiveram acesso aos meus dados pessoais, partilharam com Pedro Henriques (advogado) que passou a Nélio Lucas e a partir daí começaram a ameaçar-me por e-mail. Disseram que iam tornar públicas as minhas informações pessoais como nome, morada dos pais, entre outras. Conseguiram, ainda, ter acesso ao processo das Ilhas Caimão".

10:52 | 24/10 Rui Pinto admirado com falta de donativos para o blog 'Football Leaks' Rui Pinto disse ter ficado admirado por ninguém ter contribuído para a página que divulgou o 'Football Leaks'. "Acabou por só dar prejuízos", acrescentou.