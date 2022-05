Apareceu homem que estava desaparecido desde sábado após viagem de trabalho a Barcelos

O homem de 31 anos que estava desaparecido desde sábado, depois de uma viagem de trabalho a Barcelos, já apareceu.Através de uma publicação nas redes sociais, a irmã de Ricardo Caeiro confirma que este voltou e está bem de saúde: "O meu irmão já apareceu, ele está bem!", escreve.A mulher agradeceu ainda pelo carinho e a ajuda prestada à família durante as buscas.Ricardo Caeiro estava de regresso a casa, na zona de Vila Franca de Xira quando falou a última vez com a família.A família participou o caso à GNR e à Polícia Judiciária, mas realizou as buscas por conta própria numa tentativa de o localizar.