“No dia do assalto não foi feita ronda. Apenas marcámos presença”. Foi assim que Pedro da Costa, ex-militar que estava colocado nos Paióis Nacionais de Tancos no dia do assalto, explicou esta terça-feira, durante o julgamento, em Santarém, a ação dos operacionais que lá se encontravam nessa altura.









O ex-soldado testemunhou ainda que, no dia seguinte ao furto das armas ter sido descoberto, recebeu indicações por parte do comandante da guarnição - primeiro-sargento Caleiras, que também testemunhou esta terça-feira - de que “ficaria ao seu critério” se iria ou não mentir sobre a realização das rondas. O CM questionou o Exército sobre estas declarações, mas não obteve resposta.