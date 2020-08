Aperta pescoço a ex-companheira na Guarda

Um homem, de 32 anos, foi detido pela GNR da Guarda por violência doméstica sobre a ex-companheira. Ameaçou de morte a vítima e apertou-lhe o pescoço com grande violência.O homem é suspeito de, de forma reiterada, agredir fisicamente a ex-companheira, de 36 anos.O suspeito foi presente ao Tribunal da Guarda e um juiz libertou-o com a proibição de contactar com a vítima e de se aproximar da sua residência a menos de 500 metros.