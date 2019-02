Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apoio à natalidade triplica nascimentos em Alcoutim desde 2014

Em 2014, ano em que o programa foi implementado, nasceram três bebés. Em 2018, foram 12.

Por Diana Santos Gomez | 09:13

O número de nascimentos triplicou em Alcoutim desde 2014. Nesse ano, em que se registaram apenas três nascimentos, a câmara implementou o Programa de Incentivo à Natalidade e Apoio à Família. No ano passado nasceram 12 bebés no concelho, que é um dos mais envelhecidos do Algarve e de Portugal.



"É uma prioridade continuar a apostar nestas medidas", garantiu ao CM o presidente da câmara, Osvaldo Gonçalves, uma vez que o objetivo do município "é fixar jovens, e criar nova massa crítica". O autarca reforça a importância dada ao "apoio contínuo do município, desde o nascimento das crianças até à entrada na faculdade".



O sucesso do programa de apoio à natalidade viu-se logo em 2015, quando nasceram 12 crianças. No ano seguinte foram seis e, em 2017, 10 bebés foram registados em Alcoutim. No ano passado, 28 famílias cumpriram os requisitos da candidatura ao programa e receberam, cada uma, até 5000 euros.



O montante é distribuído por três anos e destina-se a suportar despesas em infantário e artigos de puericultura. A verba deve ser gasta no concelho, com a dupla função de "apoiar os pais e de enriquecer a economia local", explicou o autarca.



A ajuda é atribuída aos agregados familiares, independentemente do número de filhos. O orçamento previsto pela câmara para ajudar as famílias, este ano, é de 40 mil euros.



O município de Alcoutim promove um conjunto de outros programas para apoiar as crianças e jovens ao longo do crescimento e durante a carreira escolar.



PORMENORES

Outro apoios

As refeições nas escolas do concelho são gratuitas, tal como o transportes escolar e as atividades extracurriculares. A Câmara de Alcoutim atribui ainda várias bolsas de estudo.



Envelhecimento

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, de 2011, no concelho de Alcoutim vivia uma criança para cada sete idosos, num total de 2917 habitantes, 45 % com mais de 65 anos.



Serviços

A Câmara de Alcoutim presta ainda gratuitamente serviço de apoio psicossocial nas escolas, serviço de terapia da fala, academia de inglês e escola virtual até ao 9º ano de escolaridade.