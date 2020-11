Aponta arma em tentativa de carjacking filmada em Vila Nova de Gaia

A Polícia Judiciária está a investigar uma tentativa de carjacking a três homens que circulavam na A1, junto ao nó de Avintes, Vila Nova de Gaia, no dia 13. Os indivíduos serão suspeitos de vários assaltos registados na área metropolitana do Porto.



Num vídeo, divulgado na internet nos últimos dias, é possível ver que o carro em que seguiam os três indivíduos é intercetado por um outro veículo, a partir do qual um dos passageiros aponta uma arma para o outro carro, indiciando uma tentativa de carjacking.

Ver comentários