Homem aponta arma para se livrar de detenção em Sintra

Homem apontou uma pistola ao dono de uma loja de telemóveis, na Agualva, para que este o libertasse.

Por M.C. | 08:51

Um homem, aparentando ter 20 a 25 anos, apontou uma pistola ao dono de uma loja de telemóveis na Agualva, Sintra, para que este o libertasse, após o ter retido devido a um furto.



O ladrão entrou no estabelecimento, na avenida dos Bons Amigos, pelas 19h45 de segunda-feira. Pegou num cartão SIM de telemóvel e fugiu.



O dono da loja foi atrás dele e agarrou-o, com a promessa de que o entregava à PSP.



Foi então que o ladrão puxou da arma e, com a ameaça, fugiu. A PJ investiga.