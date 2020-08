Homem aponta caçadeira à cara de polícia e dispara contra viatura em Lisboa

Um homem de 30 anos apontou esta sexta-feira à tarde uma caçadeira à cara do agente da PSP que o mandou encostar o carro, na estrada de Benfica, em Lisboa. Conseguiu fugir em direção à Amadora, onde reside, mas acabou detido à porta da PJ, de novo em Lisboa, quando se foi entregar a uma patrulha. Na viatura levava ainda a arma, embrulhada numa manta, sabe o CM.









O motivo da abordagem da viatura, um Peugeot 206 branco, pelas 14h30 desta sexta-feira, não estava esta sexta-feira ainda completamente esclarecido. O agente, que estava de serviço remunerado, terá presenciado uma infração. Mas a reação do condutor foi imediata: agarrou na espingarda caçadeira de canos longos e apontou-a ao agente policial. De acordo com fonte da PSP, o polícia ficou impossibilitado de reagir em segurança (para si e para os cidadãos na rua) e o condutor aproveitou para arrancar a alta velocidade em direção à rotunda de Alfornelos.

Nesse instante teve início uma caça ao homem, com ordens para a viatura ser travada e abordada “com as máximas precauções”. Ainda antes de se ter entregado, o homem disparou a caçadeira contra um carro civil com o qual se cruzou. Não feriu o condutor mas provocou danos. A vítima apresentou queixa na esquadra da PSP do Campo Grande.





O homem será um “velho conhecido” da polícia. Ainda há uma semana foi alvo de buscas à sua casa, na Amadora, numa investigação a cargo da PSP. Deverá ser hoje presente a um juiz de instrução criminal.