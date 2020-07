Apontam arma a meninas de 15 e 8 anos em Setúbal

A PJ de Setúbal deteve um homem de 20 anos que, com outros dois ainda a monte, roubou um relógio da marca de luxo Gucci e 300 euros da casa de um rival, apontando uma arma de fogo a duas primas deste, de 15 e 8 anos.O crime ocorreu em dezembro, nas Manteigadas, Setúbal, e o homem foi detido esta semana, tendo já sido colocado em prisão preventiva por um juiz do tribunal de Setúbal. Na origem do roubo armado, pelas 18h00, terá estado um desentendimento relacionado com tráfico de droga.