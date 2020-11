A GNR identificou um homem de 35 anos por ter no automóvel artigos de limpeza e bens alimentares, no valor de 180 euros, que tinham sido furtados de um supermercado, na segunda-feira, em Fânzeres, Gondomar.Foram duas mulheres a fazer o assalto, tendo ameaçado o segurança com uma arma de fogo.De seguida, fugiram para o carro onde se encontrava o condutor que viria a ser identificado. A investigação prossegue.