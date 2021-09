Luciano Rocha, irmão de Olívia, assistiu impotente à morte da irmã e do cunhado, na segunda-feira à tarde, às mãos de Fernando ‘Guerras’. Ainda tentou travar Olívia quando a mulher saiu em socorro do marido. Foi ameaçado de morte, com a arma apontada na sua direção.“Agarrei a minha irmã para ela não sair do portão, mas o instinto dela foi sair para a rua a gritar por socorro.