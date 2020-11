“Apontou a arma e exigiu dinheiro”: Funcionária relata terror vivido em assalto a papelaria

"Apontou-nos a arma e, aos gritos, exigiu que lhe déssemos o que tínhamos. Tentámos fugir, mas ele começou a disparar na nossa direção.” O testemunho é de Ana Mandim, uma das funcionárias da papelaria Amanhecer, na avenida D. Manuel II, na Maia, que, terça-feira, foi alvo de um assalto violento.





Tudo aconteceu pelas 19h15, quando a mulher e um colega de trabalho estavam a fechar a porta traseira da papelaria. “Fomos abordados por um sujeito, encapuzado e com máscara, que nos exigiu dinheiro. Acredito que pensava que tivéssemos o apuro do dia”, explicou a funcionária, que referiu que, na fuga, o ladrão ainda conseguiu roubar-lhe a carteira com dinheiro.