“Apontou ao pescoço do meu marido”, revela mulher de vítima mortal

José Salgado foi assassinado quando estava ao balcão da merceria da família, nos EUA.

Por S.A.V. | 08:12

Maria Salgado entrou abalada e chorosa no Tribunal de Bridgeport, no Connecticut, Estados Unidos, para dar de caras com Treizy Lopez, um dos dois assaltantes que em abril de 2015 lhe mataram o marido. José Salgado, de Sapiãos, Boticas, tinha 57 anos e estava ao balcão da mercearia da família. Entregou o dinheiro e o bandido "apontou [uma pistola] ao pescoço do meu marido", contou ao juiz.



Outro assaltante, Leighton Vanderberg, deu-se por culpado e foi condenado o ano passado a 40 anos de prisão. Lopez enfrenta nas próximas duas semanas um júri de 12 pessoas. Maria conta que o marido lhe pediu, em português, para tirar a arma de uma gaveta, o que ela não chegou a fazer.