“Apontou-me uma faca”: homem diz ter vivido um calvário às mãos da ex-companheira

Carlos Santos, de 49 anos, diz ter vivido um calvário às mãos da ex-companheira. Durante anos, o trabalhador da construção civil afirma que sofreu violência física e psicológica por parte da mulher, que conheceu em Marrocos, quando estava emigrado. Por medo de perder os dois filhos menores, não fez queixa às autoridades, mas decidiu revelar o drama vivido no programa ‘Manhã CM’, da, para mostrar que os homens também são vítimas.Lavado em lágrimas, revelou que nas discussões mais violentas a mulher lhe chegou a "apontar uma faca ao peito" e "a atirar uma garrafa de vidro", que por pouco não lhe acertou e passou perto do filho mais velho de ambos, na altura ainda bebé de colo. "Partiu uma cadeira do meu filho em cima de mim e aí foi a única vez que me defendi, e a empurrei", recorda Carlos.A violência psicológica também era constante. "Estava sempre a dizer que ia fazer queixa de mim por violência, que era a palavra dela contra a minha e que as mulheres têm sempre razão", conta. A ex-companheira avançou com a queixa e está agora a viver numa casa abrigo com os dois filhos.Carlos Santos diz que entrou na PSP de Tomar para fazer queixa, mas a vergonha impediu-o. "Pensei que ia ficar sem os meus filhos e mudei de ideias antes de fazer queixa. E também foi por vergonha, sinceramente, não é fácil admitir que um homem é vítima de violência."O homem vê os filhos, um menino e uma menina, todos os sábados. Vem de Tomar até Lisboa para os visitar. Nega todas as acusações de violência que a ex-companheira, marroquina, lhe imputa.