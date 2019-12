"É uma alegria muito grande. Não é todos os dias que vendemos uma raspadinha com um prémio 100 mil euros". Carlos Pereira, dono do ponto de venda dos jogos da Santa Casa da Misericórdia no café Ribeiro, em Nogueira da Regedoura, Feira, não cabia em si de contente.O primeiro prémio da raspadinha ‘Feliz Natal’ saiu a um apostador do vizinho concelho de Espinho."O feliz contemplado deixou um bilhete a agradecer à casa. Todas as alturas são boas para dar prémios, mas quando é no Natal sabe ainda melhor", reforçou o comerciante.Este é o maior prémio de sempre vendido no café Ribeiro. "Só há vinte e nove primeiros prémios da raspadinha ‘Feliz Natal’ e nós vendemos um deles", salientou.