Apreendida lancha do narcotráfico ao largo do Algarve

Uma operação conjunta da Marinha, Polícia Marítima e Força Aérea resultou, na madrugada desta sexta-feira, na apreensão de mais uma lancha de alta velocidade ligada ao tráfico de droga e a interceção de três suspeitos que seguiam a bordo: dois marroquinos e um francês, entre os 27 e os 53 anos.A lancha foi localizada a cerca de 50 milhas náuticas (93 km) a sul do Algarve. "A embarcação de alta velocidade foi identificada e monitorizada pela Força Aérea Portuguesa, tendo sido perseguida por um navio e por duas embarcações de alta velocidade, uma da Marinha, operada por Fuzileiros e outra da Autoridade Marítima Nacional, tripulada por agentes da Polícia Marítima", referem as autoridades.Tinha a bordo 89 jerricans de combustível."A Marinha, através de meios do Comando Naval, a Autoridade Marítima Nacional através da Polícia Marítima, em cooperação com a Força Aérea Portuguesa desenvolvem continuamente missões de combate ao narcotráfico no Algarve, tendo desde o início do ano efetuado a detenção de 81 pessoas e a apreensão de 33 embarcações de alta velocidade com cerca de 33 toneladas de produto estupefaciente", referem em balanço.