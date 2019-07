Apreendida uma tonelada de crustáceos ilegais no Algarve

A Polícia Marítima de Vila Real de Santo António apreendeu, numa ação de fiscalização, cerca de uma tonelada de crustáceos. Segundo revelou a Autoridade Marítima Nacional (AMN), a apreensão foi efetuada no âmbito de "uma ação de fiscalização dirigida às embarcações do segmento do arrasto, que se dedicam à captura de espécimes crustáceos, como camarões, gambas e lagostins".No decorrer da operação, foi fiscalizada uma embarcação de pesca profissional. "Após verificada a existência de pescado capturado e acondicionado no porão, e confrontado com os valores estimados declarados e registados no Diário de Pesca Eletrónico de bordo, concluiu-se que existia cerca de uma tonelada de crustáceos que não haviam sido declarados", revelou a Autoridade Marítima.Uma vez detetada a situação, a embarcação "foi autuada e foram apreendidos, como medida cautelar de polícia, os crustáceos não declarados", adiantou a AMN. Os crustáceos foram depois vendidos em lota na Docapesca de Vila Real de Santo António. O montante da venda ficou " cativo à ordem do processo de contraordenação", que foi instaurado em resultado da infração detetada.Na operação estiveram empenhados um elemento da Capitania e cinco elementos da Polícia Marítima, uma embarcação de alta velocidade e uma viatura todo-o-terreno do Comando local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António, adiantou a AMN.