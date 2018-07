Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apreendidas 21 aves de espécies protegidas em Albergaria-a-Velha

Foram ainda realizadas dez fiscalizações a canídeos existentes na habitação.

13:01

A GNR apreendeu 21 aves de espécies protegidas numa residência em Angeja, no concelho de Albergaria-a-Velha, em situação ilegal, informou esta quarta-feira aquela força de segurança.



Segundo um comunicado da GNR, os animais foram apreendidos durante uma ação de fiscalização realizada pelo núcleo de Proteção Ambiental de Águeda da GNR, na passada segunda-feira.



Os militares verificaram que o proprietário da habitação, um homem de 56 anos, "não era detentor dos certificados da união europeia para detenção dos 21 espécimes, tendo por isso sido apreendidos".



O homem, que foi identificado por posse ilegal de espécies protegidas, tinha na sua posse sete pintassilgos, cinco papagaios cinzentos, quatro lugres, duas araras vermelhas, uma catatua rosada e dois papagaios.



"As espécies apreendidas encontram-se protegidas ao abrigo da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção e da Convenção sobre a Vida Selvagem e os Habitats Naturais na Europa, sendo necessário uma autorização para a sua detenção. A falta desta autorização levou à elaboração de dois autos de contraordenação", refere a mesma nota.



Foram ainda realizadas dez fiscalizações a canídeos existentes na habitação, tendo-se elaborado três autos de contraordenação por falta de vacina antirrábica, falta de identificação eletrónica, falta de registo de canídeo, falta de licença de detenção e posse de canídeos e desrespeito do número máximo permitido para o alojamento de canídeos.