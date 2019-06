Apreendidas anfetaminas em pó para 10 mil doses e detido suspeito de tráfico de droga

Um homem foi detido por suspeita de tráfico de droga pela Polícia Judiciária (PJ), que apreendeu na posse do suspeito uma quantidade de anfetaminas em pó que tinha recebido pelo correio e dariam para 10 mil doses individuais.Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a PJ explica que esta detenção ocorreu no âmbito de uma investigação sobre a importação e distribuição de drogas sintéticas em território nacional."A detenção ocorreu no quadro de uma investigação em curso que sobre as atividades de indivíduos suspeitos de se dedicarem à importação, para território nacional e sua posterior distribuição, de consideráveis quantidades de drogas sintéticas", acrescenta.Na posse do detido foi encontrada e apreendida elevada quantidade de anfetaminas em pó, que acabara de receber através de encomenda postal proveniente de um país estrangeiro e que, caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição, seria suficiente para a composição de pelo menos 10 000 (dez mil) doses individuais.A identificação e detenção foi feita através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes e o detido já foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva.A investigação prossegue a cargo da Polícia Judiciária.