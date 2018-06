Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apreendidas armadilhas de gaiola no mar

Comando da Polícia Marítima de Viana do Castelo levantou dois autos e fiscalizou nove embarcações.

Por S.C. | 08:59

A Polícia Marítima apreendeu um conjunto de armadilhas de gaiola durante uma ação de fiscalização, que decorreu entre a barra do Porto de Viana do Castelo e a vila de Apúlia, "por se encontrarem mal sinalizadas, sem identificação e pela utilização de malhagem proibida em período de defeso".



Na ação, direcionada à atividade da pesca comercial, o Comando da Polícia Marítima de Viana do Castelo levantou dois autos e fiscalizou nove embarcações, todas em situação legal.