Apreendidas mais de 700 peças de vestuário contrafeitas na feira de Marco de Canaveses

Militares da GNR apreenderam 783 peças de vestuário contrafeito, na feira quinzenal de Marco de Canaveses, informou esta terça-feira a autoridade policial.Em comunicado, a GNR revelou que foi efetuada uma fiscalização, visando o combate à contrafação, ao uso ilegal de marca e à venda de artigos contrafeitos.Os militares fiscalizaram uma bancada com artigos contrafeitos de várias marcas, nomeadamente 439 pares de meias, 234 t-shirts, 69 boxers e 41 fatos de treino.Na ação, foram identificadas quatro pessoas, com idades entre os 43 e os 52 anos, todos com antecedentes criminais pela prática deste tipo de crime.As quatro pessoas foram constituídas arguidas e sujeitas à medida de coação de termo de identidade e residência.Os factos foram remetidos ao Departamento de Investigação e Ação Penal de Marco de Canaveses.Além de militares do posto de Marco de Canaveses, foram mobilizados na operação meios do Destacamento Territorial de Amarante.