Apreendidas mais de quatro toneladas de cocaína escondidas em caixas de bananas num armazém em Lisboa

A Polícia Judiciária (PJ) desencadeou uma operação de combate ao tráfico internacional de droga e conseguiu localizar um armazém situado em Lisboa com uma grande quantidade de cocaína dissimulada em caixas de bananas. Segundo um comunicado divulgado pela autoridade, foi apreendido um total de 4 426 quilos de produto estupefaciente proveniente do Equador e que tinha destino outros países europeus.



"A forma como a cocaína vinha dissimulada nas caixas de bananas, que por sua vez vinham acomodadas em paletes no interior de contentores marítimos, tornou extremamente difícil a sua deteção e posterior remoção", informa a PJ.





A operação, denominada Âncora, não fez nenhum detido, mas permitiu a recolha de material probatório relevante que foi partilhado com as autoridades de outros países.

Esta operação, que contou com o apoio da Autoridade Tributária e Aduaneira, insere-se no esforço que a Polícia Judiciária, em articulação e conjugação de esforços com as autoridades de outros países.





A investigação prossegue.