Apreendidos 100 mil cigarros no valor de mais de 22 mil euros durante operação de fiscalização em Setúbal

A Unidade de Ação Fiscal de Lisboa apreendeu esta quinta-feira 100 mil cigarros de contrabando no distrito de Setúbal.



Os militares da GNR encontravam-se a realizar uma ação de fiscalização para verificação do cumprimento das medidas do estado de emergência e do recolhimento obrigatório quando, ao abordarem duas viaturas, estas continham no seu interior 10 caixas de cigarros.

As caixas não apresentavam estampilha fiscal exigida para a sua comercialização em território nacional. As autoridades elaboraram dois autos de contraordenação e identificaram três homens.

"O valor dos cigarros apreendidos ascende a mais de 22 mil euros, sendo que a introdução no consumo dos produtos apreendidos teria causado um prejuízo ao Estado, em sede do Imposto Especial sobre o Consumo do Tabaco (IT) e do Imposto de Valor Acrescentado (IVA), superior a 18 mil euros", pode ler-se no comunicado.

Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Setúbal.