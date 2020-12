Apreendidos 150 quilogramas de amêijoa japonesa no Barreiro

A Polícia Marítima apreendeu esta sexta-feira cerca de 150 quilogramas de amêijoa japonesa no Barreiro, no distrito de Setúbal, de acordo com um comunicado divulgado pela Autoridade Marítima Nacional.

A apreensão ocorreu durante uma operação de fiscalização e de policiamento na margem direita do rio Coina, no Barreiro, realizada hoje, entre as 10h00 e as 15h00.

A amêijoa japonesa foi encontrada no interior de um carro e as pessoas que transportavam os bivalves não tinham "os respetivos documentos de acompanhamento, nomeadamente o Documento de Registo de Moluscos Bivalves, e em incumprimento relativamente às regras sanitárias" relativas ao manuseamento e transporte.

Além dos 150 quilogramas de amêijoa japonesa, também foram apreendidas uma balança portátil, uma calculadora digital e dezenas de sacos de acondicionamento, prossegue a nota.

Os bivalves foram devolvidos ao seu habitat, uma vez que ainda estavam vivos.

Na sequência desta operação, foi feito o auto de notícia, que vai dar origem a um processo de contraordenação.