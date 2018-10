Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apreendidos 200 quilogramas de ouriços-do-mar em Viana do Castelo

"Foram imediatamente devolvidos ao seu habitat natural por se encontrarem vivos", afirma a polícia marítima.

Por Lusa | 18:50

A Polícia Marítima (PM) de Viana do Castelo apreendeu na madrugada de sexta-feira cerca de 200 quilogramas de ouriços-do-mar que se encontravam na posse de quatro homens sem licença para exercer aquela atividade, anunciou aquela força policial.



Em comunicado, a Polícia Marítima de Viana do Castelo explicou que "os 200 quilogramas de ouriços-do-mar "foram imediatamente devolvidos ao seu habitat natural por se encontrarem vivos".



No decurso da operação de fiscalização, dirigida à atividade da apanha de ouriços-do-mar na zona ribeirinha a norte do porto de Viana do Castelo, foi "elaborado o respetivo expediente por ter sido detetado ilícito marítimo de cariz contraordenacional".



A ação de fiscalização dirigiu-se à apanha de ouriços-do-mar e "incidiu em locais onde a captura não é permitida, nos licenciamentos, quantitativos permitidos e tamanhos autorizados".



Também este mês, mas no concelho vizinho de Caminha, a PM apreendeu, em Vila Praia de Âncora, 90 quilos de ouriços-do-mar, entretanto devolvidos ao mar, e o material utilizado naquela atividade "ilegal".



Em fevereiro, a Unidade de Controlo Costeiro de Matosinhos apreendeu 245 quilogramas de ouriços-do-mar na costa de Viana do Castelo.



Ma ocasião, aquela força policial adiantou ter identificado um homem, com 57 anos, "por falta de licença para a atividade da apanha de espécies marinhas, tendo na sua posse 70 quilos de ouriços-do-mar".



Ainda em fevereiro, noutra operação de combate à apanha ilegal destas espécies marinhas, a PM apreendeu na orla costeira das praias de Paçô, Viana do Castelo, e da Gelfa, Caminha, cerca de 70 quilogramas de ouriços-do-mar e perceves.



"No decurso da ação foram detetados e apreendidos cerca de 60 quilos de ouriços-do-mar abandonados na praia do Paçô que, por estarem ainda vivos, foram devolvidos ao seu habitat natural", revelou, na altura, a PM.



Foram ainda "detetados e apreendidos dez quilos de perceves escondidos na vegetação arbustiva dunar na Gelfa, a sul do Forte do Cão, os quais foram entregues na lota de Viana do Castelo", especificou.