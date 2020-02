Apreendidos 30 carros alterados em Vila Nova de Gaia

A operação foi realizada pela PSP, este sábado de madrugada, na área de serviço da Repsol, da A29, em Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia, e visou o combate às corridas ilegais.No total foram detidas cinco pessoas e 32 carros foram apreendidos - 30 dos quais por alterações das características regulamentares, também conhecidas como tuning.Na operação, acompanhada por um magistrado do Ministério Público, foram fiscalizados mais de 60 automóveis, que seguiam no sentido Canelas-Espinho (norte-sul). Todas as viaturas que passavam naquele local eram desviadas para a estação de serviço para serem fiscalizadas. O principal objetivo da operação era travar os aceleras - que aproveitam a calada da noite e o pouco trânsito naquela autoestrada para circular em velocidade excessiva.Dos cinco detidos, quatro estavam na posse de armas proibidas e um conduzia sob o efeito do álcool. Foram-lhe apreendidas uma arma elétrica, uma faca de abertura automática, uma soqueira e um bastão.No que diz respeito aos carros apreendidos pela PSP, a maioria apresentava várias alterações, nomeadamente no escape, na carroçaria e também nos sistemas de iluminação - tudo componentes e acessórios que não estão averbados no livrete da respetiva viatura.Para além disso, alguns dos carros fiscalizados apresentavam também os motores ‘mexidos’ - isto é: foram alterados para ficarem com mais potência.Foram ainda elaborados 55 autos por contraordenação.