Apreendidos 300 litros de vinho do Porto

Detidos ficaram sujeitos a termo de identidade e residência.

Por Patrícia Moura Pinto | 09:45

A GNR apreendeu 300 litros de vinho do Porto ilegal e deteve dois homens por recetação, posse ilegal de armas e tráfico de estupefacientes no concelho de Alijó.



A ação é fruto de uma investigação que decorre por furto e recetação de vinho do Porto.



Depois da detenção dos suspeitos, os militares realizaram três buscas domiciliárias e duas a estabelecimentos comerciais que permitiram apreender 300 litros de vinho do Porto, cinco armas de fogo ilegais, 154 munições e cartuchos de vários calibres e ainda 16 doses de haxixe.



Durante a ação, foi ainda constituído arguido um indivíduo também por recetação.



Os detidos ficaram sujeitos a termo de identidade e residência.