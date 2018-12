Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apreendidos 49 quilos de tabaco e 70 mil cigarros na A6 em Vendas Novas

Condutor do veículo, de 57 anos, foi detido e elaborado um auto de notícia pelo crime de introdução fraudulenta no consumo.

11:34

A GNR anunciou hoje a apreensão de 49 quilos de folha de tabaco moída e de 70 mil cigarros, numa operação de fiscalização rodoviária na Autoestrada 6 (A6), perto de Vendas Novas, no distrito de Évora.



Em comunicado, a GNR explica que os militares da Unidade de Ação Fiscal intercetaram um veículo que transportava a mercadoria sem qualquer estampilha fiscal.



O tabaco apreendido, que seria destinado a estabelecimentos comerciais na zona de Lisboa, caso tivesse sido introduzido no consumo, "teria originado uma fraude tributária de montante estimado em cerca de 20 mil euros", segundo a guarda.



O condutor do veículo, de 57 anos, foi detido e elaborado um auto de notícia pelo crime de introdução fraudulenta no consumo.



A operação na A6 foi realizada pelo Destacamento de Ação Fiscal de Lisboa da GNR e contou com a participação de militares do Destacamento de Trânsito de Évora.