Apreendidos 93 quilos de pescado por fuga à lota em Odemira

A Unidade de Controlo Costeiro de Sines, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Vila Nova de Milfontes, apreendeu ontem, 93 quilos de pescado, no valor de 595 euros, na Azenha do Mar, Odemira.

Segundo fonte da UCC, "a apreensão foi efetuada no decorrer de uma ação de patrulhamento costeiro, aquando de uma fiscalização a uma viatura de mercadorias".

O proprietário, um homem, de 60 anos, "transportava o pescado sem se fazer acompanhar de qualquer documento que indicasse ter sido sujeito ao regime de primeira venda em lota, incorrendo no que, vulgarmente, se designa por fuga à lota" acrescentou a mesma fonte.

Esta infração pode ser punível com uma coima no montante mínimo de 500 euros e nos montantes máximos de 3740 ou 44891 euros, consoante o agente seja pessoa singular ou coletiva.

O infrator foi identificado e o pescado apreendido foi entregue na lota da Azenha do Mar para ser sujeito ao regime de primeira venda.