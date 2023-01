Cinco suspeitos foram detidos e mais de de 4700 kg de haxixe foram apreendidos esta sexta-feira na sequência de uma missão conjunta da Polícia Judiciária, Marinha e Força Aérea, no Algarve.As lanchas com os 127 fardos de haxixe foram apanhadas a alta velocidade, a 60 milhas a sul do Algarve, em águas internacionais, tendo sido depois rebocadas para Faro.