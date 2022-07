Apreendidos mais de três mil artigos contrafeitos na Póvoa de Varzim e Barcelos

A GNR apreendeu mais de 3.000 artigos de vestuário contrafeito em Barcelos, distrito de Braga, e na Póvoa de Varzim, distrito do Porto, no âmbito de uma fiscalização rodoviária realizada domingo, foi esta terça-feira anunciado.

"A Unidade de Acção Fiscal (UAF), através do Destacamento de Acção Fiscal (DAF) do Porto, no dia 24 de julho [domingo], apreendeu mais de 3.000 artigos de vestuário contrafeitos, nos concelhos da Póvoa de Varzim e Barcelos", pode ler-se num comunicado esta terça-feira divulgado pela GNR.

Segundo aquela força de segurança, a apreensão ocorreu "no âmbito de uma operação de fiscalização rodoviária com o objetivo de prevenção e combate à contrafação", tendo sido identificados "três homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 43 e os 53 anos".

De acordo com o comunicado da Guarda, as pessoas dedicavam-se "à comercialização de vestuário contrafeito", e foram apreendidos "mais de 3.000 artigos de vestuário".

"Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Póvoa de Varzim e ao Tribunal Judicial de Barcelos", pode ainda ler-se no texto.