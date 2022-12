A vida de Ana Lúcia Matos era totalmente suportada pelo esquema criminoso do companheiro. É isto que alega o Ministério Público do Porto, que sustenta ainda que até uma sociedade - que representava pessoas com talentos em várias áreas e que agenciava a antiga apresentadora no Dubai - recebeu dinheiro proveniente de empresas envolvidas na fraude ao IVA.









