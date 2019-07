Aprovada lei que restringe as nomeações até parentes em 4.º grau para cargos governamentais

A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira a lei do PS que aperta as regras de nomeações governamentais, conhecida por lei dos primos.

O diploma recebeu os votos favoráveis do PS, BE, PAN e Paulo Trigo Pereira (não inscrito), os votos contra do PSD e a abstenção de CDS, PCP e PEV.

O projeto do PS, que pretende restringir as nomeações até parentes em 4.º grau na linha colateral, foi anunciado depois de, em abril, terem sido noticiadas nomeações de familiares para cargos públicos e no Estado, durante a vigência do atual executivo, mas também de outros Governos.