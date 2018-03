Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aprovada regularização de precários na câmara de Faro

Assembleia Municipal recomenda ao executivo que avance com o processo na autarquia.

Por João Mira Godinho | 09:34

A Assembleia Municipal de Faro aprovou uma moção em que recomenda ao executivo (PSD) da câmara que regularize os vínculos dos trabalhadores precários da autarquia. A moção pede ainda que seja divulgado, no prazo de três dias, o número de pessoas que estão nessas condições.



Apresentada pelo BE e aprovada com votos deste partido e do resto da oposição (PS, CDU e PAN) e os votos contra da coligação PSD, CDS e PPM, a moção refere a lei aprovada no final de dezembro passado, que "prevê os procedimentos de regularização e integração dos trabalhadores precários do Estado" e o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública, para propor a aplicação no município.



A lei estabelece que os organismos do Estado devem abrir uma fase para apresentação de requerimentos pelos interessados e a criação de uma comissão paritária para avaliar cada caso. Até ao final deste processo de regularização, a lei impede os despedimentos de trabalhadores com vínculo precário.



O mesmo texto pede ao executivo que revele quantas pessoas estão a trabalhar nestas condições para a autarquia, com a divulgação das respostas da câmara ao levantamento feito pela Direção-Geral da Administração Local sobre o número de precários vinculados ao Estado.



Segundo o BE, o relatório sobre esse levantamento revelou que na Administração Local e no Setor Empresarial Local existem, a nível nacional, 12 738 trabalhadores com contratos de emprego de inserção, 1048 em estágios profissionais, 5772 com recibos verdes e 6681 com contratos a termo.