Publicado regulamento contra o terrorismo online

Um regulamento sobre o combate europeu à difusão de conteúdos terroristas nas plataformas online foi publicado no Jornal Oficial da UE, esta segunda-feira."É um passo decisivo para uma Europa mais segura, unindo poderes públicos e plataformas digitais", considera o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.A conclusão deste processo era um dos grandes objetivos da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, dando aos Estados-Membros um instrumento comum para impedir grupos terroristas de usarem a Internet para radicalizar, recrutar e incitar à violência.O regulamento entra em vigor no próximo dia 6 de junho e é aplicável a partir de 7 de junho de 2022.