Aprovado requerimento do CDS para ouvir IGAI sobre festejos do Sporting

Foi aprovado esta quarta-feira o requerimento do CDS que pede a audição no Parlamento dos responsáveis do IGAI acerca dos festejos dos adeptos do Sporting em Lisboa, aquando da conquista do campeonato, em maio. A informação foi divulgada pela RTP.



Recorde-se que na terça-feira a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias votou e rejeitou - com voto contra do PS e abstenção do PCP -, os requerimentos apresentados por PSD e CDS-PP que pediam para ouvir, com caracter de urgência, o ministro Eduardo Cabrita.

