A proposta do Governo sobre a utilização de sistemas de videovigilância pelas forças e serviços de segurança (PSP e GNR) nas fardas (as chamadas ‘bodycams’), ou nos painéis dos carros-patrulha (‘dashboard cams’), foi aprovada esta sexta-feira, na generalidade, por maioria no Parlamento.O uso de dados biométricos dos cidadãos filmados ficou, no entanto, permitido apenas em situações de combate ao terrorismo.