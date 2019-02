Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Aquaman’ rouba e inunda as casas antes de fugir

Tapava ralos e abria torneiras das casas antes de fugir com ouro. Crimes ocorreram em Lisboa e Oeiras.

Por João Tavares | 10:13

Já não bastava as pessoas ficarem em choque ao saberem que as suas casas tinham sido assaltadas, como ainda as encontravam inundadas por água, o que acarretava um prejuízo muito superior. Era esta a ‘assinatura’ do ladrão.



Sempre que arrombava uma casa fugia tapando todos os ralos e abria as torneiras da casa, tanto da cozinha como da casa de banho. Método que levou a PSP a atribuir-lhe o nome do super-herói ‘Aquaman’. Será responsável por cerca de uma dúzia de furtos em casas, em Alcântara e Campo de Ourique, em Lisboa, Oeiras e outros locais.



O homem, 46 anos, desempregado, residente nos Olivais e com antecedentes, foi detido em flagrante pela PSP.



Segundo a PSP, ter-se-á apoderado de 84 mil euros, nomeadamente em peças de ouro, tendo a polícia recuperado, durante a investigação, bens avaliados em cinco mil euros.



O homem já foi presente ao juiz e ficou em prisão preventiva. Em muitos casos a PSP foi alertada pelos vizinhos das casas assaltadas, que viam a água a sair pelas portas das residências.