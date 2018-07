Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aquamuseu promove rio Minho há treze anos

Espaço divulga património natural e cultural da bacia hidrográfica do rio internacional.

Por Aureliana Gomes | 08:58

Treze anos depois do sonho se ter tornado realidade, o Aquamuseu do rio Minho, em Vila Nova de Cerveira, assinala este fim de semana a data com um vasto conjunto de atividades. O destaque vai para as iniciativas ‘Dormir com os Peixes’ e para a ‘Festa com os Peixes Migradores’.



O espaço que surgiu com a missão de promover e divulgar o património natural da bacia do rio Minho é considerado um dos maiores polos de atração turística do concelho, com cerca de 25 mil pessoas a visitar o espaço anualmente. Ao longo destes 13 anos, quem visitou o Aquamuseu teve a oportunidade de apreciar e conhecer a riqueza deste rio internacional.



Nos próximos dias há lugar, na zona dos aquários, para muitas atividades, como a simulação da descida do rio. No percurso, os visitantes têm oportunidade de ver trutas, bogas, salmões, ou lampreias e apreciar um banco de areia, onde vivem as tainhas, solhas e o peixe-rei.



Numa outra sala, a receção é feita pela Eureka e pelo Einstein, as duas lontras que vivem no Aquamuseu. Aqui tenta sensibilizar-se para a importância da conservação dos habitats e para a manutenção da biodiversidade do Vale do Minho. Os visitantes têm ainda a oportunidade de conhecer as diferente artes de pesca, incluindo de algumas zonas da Galiza.



Para assinalar a data, este sábado à noite, 30 crianças, dos sete aos 13 anos de idade, vão poder pernoitar no Aquamuseu e conhecer a história do rio. Durante os dois dias, haverá ainda visitas gratuitas ao espaço.



O aniversário termina domingo à tarde com a ‘Festa dos Peixes Migradores’, com animação infantil.