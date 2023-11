O ex-presidente da Câmara de Miranda do Douro e o antigo chefe de divisão de obras municipais estão a ser julgados no Tribunal de Bragança por um crime de prevaricação e de abuso de poder num caso relacionado com a instalação de ar condicionado (42 mil euros) na autarquia.









O caso tem 13 anos. Esta segunda-feira foi ouvido José Oliveira, o empresário que vendeu e instalou de ar condicionado sem qualquer procedimento de contratação ter sido feito. Disse que não sabia que era necessário um concurso para realizar aquela obra.