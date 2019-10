Árbitro julgado por agredir adepta do Sporting após dérbi com Benfica

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Tribunal de Braga insiste em julgar o árbitro de futebol da I divisão Nuno Manso por ter agredido uma adepta do Sporting, na sequência de críticas à arbitragem por parte da vítima, no Facebook, depois da derrota dos leões frente ao Benfica, no Estádio da Luz, por 2-1, a 11 de dezembro de 2016. Nuno Manso, 44 anos, foi árbitro assistente nesse jogo.O árbitro requereu a instrução do processo, depois de ... < br />