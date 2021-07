A população da pequena Aldeia dos Fernandes, em Ourique, está consternada: César Leitão, de 33 anos, árbitro da Associação de Futebol de Beja, jogava futebol com os amigos no sábado à tarde quando se sentiu mal e, poucos minutos depois, caiu inanimado no campo. Segundo fonte dos bombeiros locais, terá sofrido uma paragem cardiorrespiratória que, apesar das tentativas, não foi revertida.









“Quando chegámos ao pé dele já estava caído”, relata Hugo Silvério, um dos colegas de César Leitão, que também estava a jogar futebol. “Era um rapaz que não bebia álcool, não fumava, fazia desporto e acontecer-lhe isto é injusto”, acrescenta, emocionado, o amigo. “É uma tristeza para esta terra”, conclui.