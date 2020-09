Área ardida em Portugal aumenta em 35% face a 2019

A área ardida aumentou este ano 35,5% em relação a 2019, entre 1 de janeiro e 31 de agosto, segundo o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).Nesses oito meses deflagraram 7207 incêndios rurais, com 38 647 hectares de área ardida. Em comparação com o mesmo período de 2019, registaram-se menos 592 fogos.O mês de julho foi o que registou mais fogos com 3143 ignições, 44% do total, seguindo-se agosto com 2069. A partir desta quarta-feira, o calor vai voltar em força e o risco de incêndios vai aumentar.