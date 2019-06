A área de eucalipto vai diminuir em Portugal, assegurou esta quarta-feira aos deputados o secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, ouvido pela Comissão de Agricultura e Mar."Vamos ter uma redução da área de eucalipto em Portugal", afirmou, justificando que esta diminuição já acontece e que, com a legislação produzida, estão ainda mais dificultadas novas áreas de plantação de eucalipto.O governante, que juntamente com o ministro da Agricultura, Capoulas Santos, foi ouvido por aquela comissão, adiantou que, com o inventário que está a ser feito "este mês", vai ser também feita uma "atualização das metas concedidas" para a plantação do eucalipto.Na semana passada, os ambientalistas da Quercus vieram denunciar que os novos programas regionais de Ordenamento Florestal (PROF) privilegiam a plantação de eucalipto, e que esta espécie vai ocupar 95% do território nacional."Os PROF consideram prioritária a plantação de eucaliptos em 95% do território continental e apenas não são privilegiados em 5% da área, ou seja, em oito sub-regiões homogéneas do interior de Trás-os-Montes e Alto Douro e do Baixo Alentejo", afirmou na altura a associação ambientalista.A Quercus alertou ainda para o facto de os novos PROF, publicados em fevereiro, terem sido elaborados "com informação desatualizada e utilizando uma metodologia com critérios desajustados, o que os impede de contribuir para um melhor ordenamento florestal"