Arguido da manifestação do Jamaica condenado a pena de prisão suspensa

Sentença do julgamento sumário foi lida esta quinta-feira, em Lisboa. Três arguidos castigados com multas,

O Tribunal de Pequena Instância de Lisboa condenou esta quinta-feira os quatro arguidos que estavam a ser julgados pelos desacatos que aconteceram durante a manifestação ilegal de moradores do bairro do Jamaica (no Seixal), que decorreu a 21 de janeiro, em Lisboa.



O arguido Bruno Andrade foi condenado a uma pena de 5 meses de prisão, suspensa por um ano, pelo crime de participação em motim. José Augusto Júnior foi condenado pelo mesmo crime, mas com uma pena de multa.



Os outros dois arguidos, Bruno Fonseca e Teodoro Ferreira, foram condenados a multa pelas injúrias dirigidas aos polícias durante a manifestação.



Na leitura da sentença do julgamento sumário, a juíza Sofia Marinho Pires penas de multa a três dos arguidos, de valor entre os 350 euros e os 850 euros.